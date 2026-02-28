CULTURA
Ian Moya opta a tornar a ‘Eufòria’ amb "la gala del relleu"
El públic pot votar fins a tres vegades al dia per decidir quin dels set concursants expulsats recupera la plaça al programa de 3Cat
El jove canillenc Ian Moya, de 18 anys, té encara una nova oportunitat per tornar a Eufòria, el concurs musical emès per 3Cat. Després d’haver estat expulsat fa un parell de setmanes, el cantant pot recuperar la seva plaça al programa gràcies a "la gala del relleu", un format especial que permet el retorn d’un dels participants eliminats i que tindrà lloc el proper divendres.
Moya va abandonar el concurs després de la celebració de la quarta gala, on va interpretar Mon Amour Go Home, una cançó de Fades i Maria Jaume. El concursant va defensar l’actuació amb actitud i una coreografia en la línia del que havia mostrat al llarg de la seva trajectòria al programa.
Ara, amb la gala relleu, s’obre una nova possibilitat per als aspirants que han quedat fora del concurs. En total, són set els concursants expulsats que opten a tornar-hi. El retorn dependrà exclusivament del vot del públic, que durant aquesta setmana pot emetre fins a tres vots diaris per donar suport al seu favorit.
La decisió final es farà pública en el marc d’aquesta gala especial, que determinarà quin dels exconcursants reprèn el seu camí dins l’acadèmia i continua lluitant per mantenir-se en la competició musical.