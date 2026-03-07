PROTECCIÓ DELS MENORS
Andorra Telecom, reconeguda als 31ns Premis Zapping pel servei Internet Protegit
Andorra Telecom ha estat guardonada amb el premi especial dels 31ns Premis Zapping, organitzats per l’Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya, pel seu compromís amb la protecció dels menors en l’entorn digital a través del servei gratuït Internet Protegit. L’acte de lliurament dels premis es va celebrar el 5 de març a l’auditori de L’illa Diagonal de Barcelona.
NACIONAL
Només 279 famílies s’han decantat per tenir internet protegit a la llar
Blanca Castellví
El guardó reconeix aquesta iniciativa, disponible tant al mòbil com al wifi de casa, que segons el jurat constitueix una proposta “pionera, valenta i necessària” per a la societat i per a les famílies. El servei permet reforçar la seguretat dels menors quan naveguen per internet i es pot activar des de l’aplicació d’Andorra Telecom, a través del web de l’operadora o trucant al 115.
Compromís amb la protecció dels menors a les xarxes
La responsable de responsabilitat social empresarial (RSE) d’Andorra Telecom, Inés Martí, va recollir el guardó en nom de l’operadora. Durant la seva intervenció, Martí va agrair el reconeixement de l’Associació de Consumidors Audiovisuals i va destacar el compromís de l’empresa amb la protecció dels menors a internet, del qual va sorgir el servei Internet Protegit l’any 2024. Des de l’operadora van indicar que continuaran treballant per promoure el benestar digital de la societat.