Només 279 famílies s’han decantat per tenir internet protegit a la llar

Andorra Telecom oferirà de forma gratuïta i permanent internet protegit. Des del seu llançament al setembre, només 884 infants disposen del servei al mòbil i 279 famílies tenen internet protegit a la llar. L’operadora es mostra “contenta amb les xifres assolides, però considera que encara queda recorregut”. Així ho va expressar la cap de premsa d’Andorra Telecom, Inés Martí. És per això que han decidit implantar la permanència gratuïta del servei.

Actualment, 7.000 joves d’entre 10 i 18 anys resideixen al país i un 90% tenen telèfon mòbil a partir dels 12 anys. A més, entre 3.500 i 4.000 famílies, aproximadament, podrien obtenir-lo. El servei està pensat, sobretot, per a infants i adolescents d’entre 10 i 14 anys, segons Martí.

El servei és una primera capa de protecció per als infants i els adolescents davant de continguts perjudicials per al seu benestar digital. Es pot contractar internet protegit al mòbil, que garanteix una navegació segura a través de les dades, i internet protegit a la llar per als dispositius connectats a la xarxa wifi de casa. El repte és “fer molta divulgació” i esperen “arribar a millors xifres de cara al setembre”, va afegir Martí. Els continguts bloquejats són la pornografia, la violència explícita i armes, la promoció de les drogues, l’alcohol i el tabac, el hacking i altres fraus, pàgines de cites no aptes per a menors, jocs d’atzar, criptomonedes i assetjament.

Inés Martí, Cap de premsa d'Andorra Telecom



El que s'escapa

Des de l’operadora se segueix treballant, perquè el servei no pot filtrar l’accés a les xarxes socials. “Una manera seria fer un acompanyament a les famílies a través de les ampes”, segons Martí, que va destacar l’existència d’aplicacions que bloquegen aquest contingut, com Family Link i Qustodio.

El servei tampoc filtra l’accés a xarxes wifi privades dins o fora d’Andorra. “La solució definitiva creiem que no existeix”, va afirmar Martí, però les xarxes d’Andorra Wifi, com les de l’avinguda Carlemany i Meritxell, tampoc donen accés als continguts que bloqueja el servei.