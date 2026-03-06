Protecció Civil
Nova promoció del Diploma de Ciències Humanes i Socials amb formació en riscos naturals
El projecte amb el Centre de Formació al Llarg de la Vida incorpora continguts sobre autoprotecció i gestió de riscos
El projecte formatiu impulsat entre el Centre de Formació al Llarg de la Vida i Protecció Civil d'Andorra continua aquest any amb una nova promoció d’alumnes que obtindran el Diploma de Ciències Humanes i Socials.
En el marc del bloc dedicat al medi ambient, els participants reben formació sobre riscos naturals i mesures d’autoprotecció, amb l’objectiu de conèixer com actuar davant situacions que poden afectar el territori. Les sessions permeten compartir eines i criteris per millorar la capacitat de resposta davant possibles emergències.
Aquesta iniciativa es desenvolupa en col·laboració amb el ministeri d’Educació i busca contribuir a la formació d’una ciutadania més preparada i conscient dels riscos del seu entorn. Des de l’organització es destaca la voluntat de continuar reforçant aquesta cooperació en futures edicions del programa.