Centre de Formació al Llarg de la Vida
Espot visita els alumnes que cursen el diploma d’accés a la nacionalitat i a la universitat
Els estudiants cursen el Diploma de Ciències Humanes i Socials i els estudis per accedir a la universitat per a majors de 25 anys
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha visitat el centre de Formació al Llarg de la Vida per compartir una jornada amb els alumnes que actualment cursen el Diploma de Ciències Humanes i Socials, una formació que permet accedir a la nacionalitat andorrana, així com amb els estudiants que segueixen els estudis d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
La trobada ha servit per posar en relleu el paper d’aquest centre educatiu com a espai de formació i d’intercanvi, on persones amb perfils i trajectòries diverses poden continuar desenvolupant el seu itinerari acadèmic.
Des del centre es destaca que aquest, actua com un punt de trobada i de comunitat que promou l’aprenentatge continu, amb una oferta formativa adaptada a diferents edats i perfils professionals.