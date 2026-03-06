Interior
El nou Codi Penal prohibirà OnlyFans per ser prostitució en línia
Molné anuncia que el Govern aprovarà la modificació la setmana vinent i que s’amplia el concepte per sancionar també les prestacions sexuals remunerades a internet
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha confirmat que la reforma del Codi Penal que el Govern d'Andorra preveu aprovar la setmana vinent inclourà la prostitució en línia dins del concepte legal de prostitució. "És una conducta que no podrà tenir lloc aquí a Andorra i, si mai tingués lloc, s'aplicaran sancions", ha afirmat Molné. La modificació respon, segons ha explicat, a recomanacions internacionals i també reforçarà la protecció davant la violència digital.
Un dels punts destacats de la reforma és l’actualització del concepte de prostitució per incloure les conductes sexuals remunerades que es produeixen a través d’internet. Segons Molné, el Govern d'Andorra va encarregar un informe arran del fenomen de plataformes com OnlyFans per determinar si aquestes activitats podien considerar-se prostitució.
“L’informe va ser positiu i, a través de la modificació del Codi Penal, es modifica el concepte de prostitució per incorporar tot el que són conductes sexuals quan hi ha interacció i hi ha una remuneració”, ha explicat.
Molné també ha recordat que la prostitució ja està prohibida a Andorra a través de la Llei de seguretat pública. Amb la reforma, aquesta prohibició s’estendrà també a l’àmbit digital.
“La setmana que ve, o màxim l’altra, passarem a aprovació per Govern”, ha indicat la ministra, que ha recordat que el nou text també incorpora mesures com la responsabilitat penal de les persones jurídiques i canvis per adaptar la legislació a les exigències internacionals en matèria de blanqueig de diners.
La ministra ha assenyalat que aquest canvi permetrà reforçar la protecció dels menors i de les persones vulnerables davant conductes sexuals prohibides en línia. En aquest sentit, ha remarcat que l’objectiu és adaptar la normativa a noves formes de relació digital que poden comportar riscos.
La modificació no implica canvis en el tipus de sanció, ja que es mantindran les multes previstes actualment per infracció administrativa. El que es farà, segons ha puntualitzat la ministra, és ampliar el concepte existent perquè també inclogui la sol·licitud de prestacions de caràcter sexual mitjançant remuneració a través d’internet.