Les sol·licituds d’ajuts per fills a càrrec baixen un 4,2% el tercer trimestre del 2025
El 71% de les peticions es resolen favorablement i les famílies monoparentals concentren gairebé la meitat dels ajuts
El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades a Andorra durant el tercer trimestre del 2025 ha estat de 138, una xifra que representa un descens del 4,2% respecte al mateix període del 2024, quan se’n van registrar 144. De les peticions tramitades, el 71% s’han resolt favorablement, mentre que el 19,6% han estat denegades i el 9,4% arxivades.
Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, les dones són les principals beneficiàries d’aquestes prestacions, amb el 80,6% dels ajuts concedits. Pel que fa a l’edat, la gran majoria dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys, i les nacionalitats més presents són l’andorrana (38,8%) i la portuguesa (25,5%).
En relació amb la situació familiar, les famílies monoparentals concentren el 48% dels ajuts, mentre que la major part dels beneficiaris són adults (95%). Pel que fa al nombre de fills, predominen les famílies amb un fill a càrrec (47%), seguides de les que en tenen dos (36,7%).
Territorialment, Andorra la Vella és la parròquia amb més prestacions concedides, amb el 43% del total. A més, més de la meitat dels beneficiaris han residit sempre al país o fa més de 20 anys que hi viuen.
Durant el mateix període també s’han denegat 27 sol·licituds, i el principal motiu ha estat superar el llindar econòmic familiar (LECS), que concentra el 77,8% de les denegacions. Les dades són provisionals i estan subjectes a revisió, segons el departament d’Estadística.