El Govern vol ampliar el parc públic d’habitatge amb la compra de nous edificis
L’objectiu és que aquests immobles passin a formar part del patrimoni de l’Estat
La ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat que el Govern d'Andorra preveu comprar nous edificis aquest any per ampliar el parc públic d’habitatge, aprofitant el superàvit pressupostari. Marsol ha recordat que l’executiu ja ha impulsat diverses mesures per incrementar l’oferta d’habitatge assequible i ha destacat que, al final de la legislatura, es preveu arribar a uns 500 habitatges públics. "Han posat en marxa un parc públic; tindrem uns 500 habitatges a l’acabada de la legislatura, en tres anys, amb un esforç pressupostari molt important", ha afirmat.
L’objectiu del Govern d'Andorra és continuar ampliant aquest parc. "La nostra intenció és continuar fent parc públic, queda clar que sí", ha dit la ministra, tot reconeixent que assolir determinades quotes és complex. "Arribar al 20% no serà fàcil", ha admès, tal i com demanen els sindicats per tal de fer front a la situació de l'habitatge.
L'executiu aposta ara per incrementar el patrimoni públic mitjançant adquisicions directes. "Aquest any ja adquirirem nous edificis per poder tindre una mica més de parc públic", ha explicat Marsol. Segons ha detallat, la decisió respon a "que hem tingut un superàvit pressupostari, creiem que és un bon moment per aplicar-lo en part a la compra de nous edificis".
La ministra ha avançat que el procés es farà mitjançant concurs públic, en què els propietaris podran presentar les seves ofertes. L’objectiu és que aquests immobles passin a formar part del patrimoni de l’Estat. "Aquesta vegada volem comprar i no deixar de ser patrimoni pel Govern", ha afirmat.
L’executiu espera continuar incrementant el parc públic en els pròxims anys. Marsol ha remarcat que, si als 500 habitatges previstos se n’hi poguessin afegir uns 150 més, seria una xifra destacada en poc temps. "Crec que pocs països en tres o quatre anys han fet un tant per cent tan important de parc públic", ha expressat, tot reiterant que només "ens queda un any" de cara a les Eleccions Generals del 2027.