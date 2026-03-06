HABITATGE
Marsol defensa la descongelació davant les crítiques sindicals que criden a la manifestació
El Consell Econòmic i Social ha rebut avui el text final de la llei dels lloguers
El text del projecte de Llei de descongelació dels lloguers ha arribat avui al Consell Econòmic i Social, on ha rebut l’oposició dels sindicats SEP i USdA, amb una crida a la mobilització per part de la Unió Sindical.
El secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, ha sortit de la reunió afirmant que “estem molt decebuts” amb el text final, i ha apuntat que aportaran mesures complementàries per mirar de corregir-lo, “però que pensem que, un cop més, no tindran en compte”. Ubach ha explicat que no pot ser que “un pis de 50 anys, en mal estat i ja amortitzat, es posi al mateix sac que un pis nou” pel que fa a les pujades.
El líder sindical ha remarcat que des de l’USdA faran mobilitzacions, encara amb data per determinar, així com una recollida de firmes en contra del Govern de DA, al qual ha acusat de “d'esforçar-se perquè els nostres fills i nets no puguin viure en aquest país i que els nostres joves no puguin emancipar-se”.
El Sindicat d’Ensenyament (SEP), a través de Sergi Esteves, també ha mostrat la seva disconformitat amb la llei, i ha apuntat que falten mesures com els topalls de preus, que segons ell haurien d’estar sobre el preu del parc públic, de manera que tant els pisos per sota com per sobre d’aquest preu s’hi aproximin el més possible.
La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, ha assenyalat que la reacció dels sindicats “no és cap sorpresa”, ja que s’han oposat a tot el procés de la llei. La titular ha lamentat que “no són capaços de veure els esforços que fa el govern per buscar un equilibri” i que en tot moment s’ha buscat “l’interès general”. Sobre la proposta del SEP, Marsol ha explicat que la llei ja ho contempla en certa manera, ja que, si s’analitzen les pujades previstes, “més o menys queden sobre el preu del parc públic”. També ha afegit que cal tenir en compte que molts dels lloguers que es descongelaran durant la primera tongada el 2027 seran contractes antics amb rendes baixes, mentre que aquells amb preus més elevats “segurament es van signar fa poc” i, per tant, encara tenen anys de cobertura.
La proposta del Govern per a la renovació dels contractes fixa que els lloguers més antics i amb rendes més baixes -alguns de 4 o 5 euros el metre quadrat, signats abans del 2012- podrien incrementar-se fins a un màxim del 6% anual més IPC durant cinc anys. En canvi, els lloguers més elevats tindrien augments més moderats, d’entre l’1% i el 4% més IPC, segons el tram del preu per metre quadrat. En tots els casos, els increments estarien limitats i no es podrien aplicar de cop.