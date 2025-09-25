Estadística
Govern atorga 3,1 milions en 1.341 ajuts per pagar el lloguer
L'import mitjà de la prestació és de 2.359 euros per beneficiari
Els ajuts per pagar el lloguer de l'habitatge s'han enfilat a 3.163.201,47 euros durant el primer trimestre de l'any, que el Govern ha abonat a 1.341 beneficiaris, segons publica Estadística. L'import anual mitjà que han rebut els ciutadans que han aconseguit l'ajuda és de 2.358,84 euros, una xifra que se situa lleugerament per sota dels 2.419,47 euros de la mitjana atorgada durant el 2024.
L'informe indica que el ministeri d'Afers Socials ha rebut 1.583 sol·licituds d'ajuts a l'habitatge i 242 peticions han estat denegades. El motiu del rebuig ha estat superar el barem d'ingressos o patrimonial en 158 dels casos; a 38 persones no se les ha atorgat perquè el preu del lloguer que paguen supera el màxim establert; i a 17 perquè resideixen al Principat fa menys de 5 anys, segons detalla Estadística.
El perfil del beneficiari de l'ajut per pagar el lloguer és una dona, amb un 69% de casos; amb residència a Andorra la Vella, on viuen 550 dels receptors de la prestació; i majoritàriament són persones grans, amb 538 ajudes. La nacionalitat més habitual és espanyola, amb 479 ajuts, per 422 d'andorrans.
