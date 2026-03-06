Crisi de l'habitatge
Els propietaris reclamen que la descongelació de lloguers "ha de ser ja"
Marticella apunta que a la reunió d'ahir es va parlar que "des del punt de vista fiscal, es podia crear algun tipus d'incentiu
El president de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles, Jordi Marticella, afirma que ahir va tenir lloc "una reunió amb els propietaris, propietaris que eren de l'associació i que no eren de l'associació, i vam estar presentant la proposta del Govern" sobre la reforma de la legislació d’arrendaments i aquesta "no va acabar de convèncer". "'L'objectiu nostre seria ja, vist els anys que portem amb intervencions i congelacions, desintervenir-la el més ràpid possible. I el més ràpid possible vol dir ja". Així ho ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació durant l'esmorzar col·loqui de l'EFA.
NACIONAL
Reunió de propostes dels propietaris
Redacció
Marticella apunta que "van sortir alguna sèrie de propostes per acabar-la d'afinar" com ara, "des del punt de vista fiscal, que es podia crear algun tipus d'incentiu; des del punt de vista que podia afectar la rehabilitació dels edificis, des del punt de vista de les rendes, de com gestionar-ho, i, també, per què no dir-ho, fer una descongelació una mica més accelerada".
Preguntat sobre les crítiques de l'USdA i el sindicat de llogaters sobre que les pujades de lloguers poden "ser descontrolades", Marticella ha apuntat que "aquests increments són voluntaris, és a dir, ningú obliga a aplicar aquests increments" i "són fraccionats en el temps". D'aquesta manera, "segons els nostres càlculs, podien suposar en el pitjor dels casos increments d'uns 200 euros al cap de cinc anys".
Marticella explica que, "jo fa molt temps que ho estic dient". "La majoria de pisos de lloguer d'aquests que estan intervinguts estan entre 500 i 1.000 euros. Podem trobar casos, més d'un i més de dos, de pisos grans amb places de pàrquing, que poden estar cobrant per sota 500 euros. Clar, lògicament podeu entendre que això ja arriba un moment que s'ha d'actualitzar, perquè si no és inassumible pel mateix propietari", ha explicat.
El president ha apuntat que "partim de la base que molta gent no està informada, no està tan informada com ens podem pensar". "El projecte de llei que ens feia arribar el Govern va ser a finals de la setmana passada, si no recordo malament. Els números són clars, està escrit, vull dir, només és tan senzill com llegir-s'ho bé i entendre bé el que està dient".
"Des del punt de vista de la propietat, a veure, no es tracta d'abusar, mai ha sigut aquesta la filosofia de la propietat, d'abusar dels inquilins. I inclús tingueu present que, tradicionalment a Andorra, la propietat és qui feia realment un esforç social per mantenir aquest país en marxa i ajudant a les persones que els feia falta. Per tant, aquesta filosofia no ha canviat", ha detallat.
"El que passa és que, clar, arriba un moment que els mateixos habitatges requereixen intervencions, requereixen rehabilitacions i, al final, tot ha de sortir d'algun lloc. Tot ha de sortir d'algun lloc i, vull dir, no deixa de ser una activitat que ha de donar uns certs marges per poder ser sostenible", ha explicat.
Marticella apunta que l'actual situació del mercat immobiliari és "fruit d'un desequilibri que s'ha provocat precisament degut a les intervencions". "S'ha provocat un desequilibri al mercat de lloguer en el qual no hi ha rotació, en el que ningú deixa un pis i, per tant, els pisos nous que no tenen cap mena d'intervenció, clar, el propietari, potser una mica portat per la cobdícia i una mica portat també per la por a aquesta inseguretat jurídica, porta que, potser, els preus siguin més alts dels que potser tocarien", ha explicat.