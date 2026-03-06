Igualtat laboral
La bretxa salarial va ser de 547 euros l'any 2024
La variació anual és positiva per a ambdós sexes, d'un 4,8% en els homes i d'un 5,9% en les dones
La bretxa salarial entre homes i dones va ser de 547 euros el 2024, tal com ha tornat a fer públic, avui, el departament d'Estadística, a dos dies del 8M. Respecte a la remuneració dels homes assalariats, la mitjana se situa en 2.832 euros bruts, mentre que les dones cobren 2.286 euros.
La variació anual és positiva per a ambdós sexes, d'un 4,8% en els homes i d'un 5,9% en les dones, informa Estadística. Quant a la mitjana dels darrers cinc anys, l'import per les dones assalariades és igualment molt inferior, de 2.055 euros, en contraposició als 2.595 euros pels homes assalariats. En el mercat laboral, la mitjana anual d’assalariats el 2024 va ser de 23.361 homes i 21.436 dones, amb increments en ambdós casos respecte al 2023.
NACIONAL
La bretxa salarial minva lleument
Joan Ramon Baiges
La població masculina ha crescut un 2,8% i la femenina un 1,8%. En els darrers cinc anys, els homes han representat de mitjana el 51,4% del total de residents, mentre que les dones han suposat el 48,6%. A 31 de desembre del 2024, la població del país se situava en 87.097 habitants, amb 45.133 homes i 41.964 dones.
L’esperança de vida continua sent més elevada entre les dones. La mitjana dels darrers cinc anys situa l’esperança de vida en néixer en 86,2 anys per a les dones i 81,1 anys per als homes, una diferència de 5,1 anys. Globalment, l’esperança de vida al país és de 83,7 anys.
En educació, durant el curs 2024-2025 hi havia 11.259 estudiants escolars abans de l’ensenyament superior, dels quals 5.751 eren nois i 5.508 noies. En educació superior, el curs actual compta amb 2.231 estudiants, amb una distribució de 1.167 homes i 1.064 dones.
El 2024 es van registrar 501 naixements, dels quals 254 van ser nenes i 247 nens. Les nenes nascudes han augmentat un 14,9% respecte al 2023, mentre que els nens ho han fet en un 4,2%.
Les diferències també es reflecteixen en l’esport. Durant la temporada 2024-2025 es van tramitar 9.857 llicències esportives, de les quals 7.051 corresponen a homes i 2.806 a dones. Entre els esportistes d’alt rendiment becats el 2024 també predominen els homes, amb 34 homes davant de 19 dones.
A l’Administració general hi havia 1.681 dones i 1.187 homes, fet que representa un 58,6% de dones. També en el voluntariat predominen les dones: el 2024 hi havia 198 voluntàries i 83 voluntaris, i en el conjunt dels darrers anys aproximadament dos de cada tres voluntaris han estat dones.
El 2024 van immigrar al país 4.591 persones, de les quals el 60,4% eren homes. En canvi, 2.717 persones van emigrar, amb una proporció també superior d’homes. Pel que fa als accidents de circulació, es van registrar 259 víctimes, amb una incidència més elevada entre els homes que entre les dones.