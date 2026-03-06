ESTADÍSTICA
Andorra arriba a un vehicle per cada 1,18 habitants el 2025
El parc es va enfilar a les 104.700 unitats, un 3,6% més que el 2024
Andorra va tancar el 2025 amb un parc automobilístic de 104.700 vehicles, una xifra que equival aproximadament a un vehicle per cada 1,18 persones residents al país. El volum total representa un increment de 3.676 unitats respecte als 101.024 vehicles registrats a final del 2024, xifra que suposa una variació a l’alça del 3,6%. L’antiguitat mitjana del parc automobilístic se situa en 16,2 anys.
Els turismes continuen concentrant la major part del parc. El 2025 el seu nombre va augmentar en 2.497 unitats, fins a arribar als 70.657 vehicles, fet que representa un creixement del 3,7% en comparació amb l’any anterior. També es va incrementar el nombre de motocicletes i ciclomotors, que es va situar en 19.767 unitats, amb 707 vehicles més que el 2024. En el cas dels camions i camionetes, el parc va arribar als 7.613 vehicles després d’un augment del 5,7%, equivalent a 408 unitats més.
Redacció
El creixement del parc també es reflecteix en les ràtios per població. A final del 2025 hi havia 793,4 turismes i 222 motocicletes o ciclomotors per cada 1.000 habitants, mentre que el total de vehicles arribava als 1.175,6 per cada 1.000 habitants.
Els vehicles de mobilitat elèctrica continuen guanyant presència. Els elèctrics 100% ja sumen 1.331 unitats, un 23,2% més que el 2024, i representen l’1,3% del parc. Els híbrids, tant endollables com no endollables, també creixen amb força i arriben als 5.118.