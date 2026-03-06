Tecnologia

Andorra Telecom rep un premi a Catalunya pel servei Internet Protegit

El jurat dels Premis Zapping valora que és una iniciativa necessària per a la societat

La responsable de Responsabilitat Social Empresarial d'Andorra Telecom, Inés Martí, amb el Premi ZappingAT

Andorra Telecom ha estat guardonada amb el Premi Especial en la 31a edició dels Premis Zapping pel compromís amb la protecció dels menors en l’entorn digital a través del servei gratuït Internet Protegit, disponible al mòbil i al wifi de casa, segons ha anunciat aquest matí. L'operadora indica que el jurat ha considerat que es tracta "d’una iniciativa pionera, valenta i necessària per a la societat i per a les famílies".

La responsable de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) d’Andorra Telecom, Inés Martí, va assistir a l’acte per recollir el guardó. Martí va agrair el reconeixement i va destacar “el ferm compromís d’Andorra Telecom amb la protecció dels menors en l’entorn digital, del qual va néixer l’any 2024 el servei gratuït Internet Protegit tant al mòbil com a la llar”. L’acte de lliurament dels guardons es va celebrar ahir a l’Auditori de L’Illa Diagonal de Barcelona. Els premis són organitzats per l’Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya i reconeixen el millor oci audiovisual de qualitat del 2025.

Els Premis Zapping arriben enguany a la seva 31a edició i es caracteritzen per valorar la qualitat dels continguts audiovisuals per damunt de les audiències, explica Andorra Telecom. Els finalistes de cada categoria són escollits per les persones consumidores i usuàries, mentre que un jurat especialitzat decideix els guanyadors.

El servei Internet Protegit es pot activar a través de l’app d’Andorra Telecom, del web o trucant al 115.

