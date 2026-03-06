Tecnologia
Andorra Telecom rep un premi a Catalunya pel servei Internet Protegit
El jurat dels Premis Zapping valora que és una iniciativa necessària per a la societat
Andorra Telecom ha estat guardonada amb el Premi Especial en la 31a edició dels Premis Zapping pel compromís amb la protecció dels menors en l’entorn digital a través del servei gratuït Internet Protegit, disponible al mòbil i al wifi de casa, segons ha anunciat aquest matí. L'operadora indica que el jurat ha considerat que es tracta "d’una iniciativa pionera, valenta i necessària per a la societat i per a les famílies".
La responsable de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) d’Andorra Telecom, Inés Martí, va assistir a l’acte per recollir el guardó. Martí va agrair el reconeixement i va destacar “el ferm compromís d’Andorra Telecom amb la protecció dels menors en l’entorn digital, del qual va néixer l’any 2024 el servei gratuït Internet Protegit tant al mòbil com a la llar”. L’acte de lliurament dels guardons es va celebrar ahir a l’Auditori de L’Illa Diagonal de Barcelona. Els premis són organitzats per l’Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya i reconeixen el millor oci audiovisual de qualitat del 2025.
NACIONAL
Només 279 famílies s’han decantat per tenir internet protegit a la llar
Blanca Castellví
Els Premis Zapping arriben enguany a la seva 31a edició i es caracteritzen per valorar la qualitat dels continguts audiovisuals per damunt de les audiències, explica Andorra Telecom. Els finalistes de cada categoria són escollits per les persones consumidores i usuàries, mentre que un jurat especialitzat decideix els guanyadors.
El servei Internet Protegit es pot activar a través de l’app d’Andorra Telecom, del web o trucant al 115.