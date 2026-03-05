Butlletí climàtic 

El tercer febrer més plujós des del 1950 i un dels més càlids

El resum mensual indica que més de la meitat dels dies la temperatura ha estat igual o superior als tres graus

Butlletí d'acció climàtica del mes de febrer del 2026.
Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El butlletí climàtic del mes de febrer, compartit per Acció Climàtica del Govern d'Andorra, indica que ha estat un període càlid i molt plujós. I es considera calorós perquè, segons l'informe, més de la meitat dels dies la temperatura ha estat igual o superior als tres graus, de fet, dels darrers deu febrers, només a un se l'ha considerat "fred", el del 2018. La resta han estat càlids o molt càlids

Pel que respecte a aquest segon mes del 2026, ha estat també molt plujós, amb unes precipitacions de més del triple que marca la mitjana climàtica, que se situa al voltant dels 130 mil·límetres per metre quadrat segons l'estació Central de FEDA. D'aquesta manera, aquest febrer, se situa en el tercer més plujós des del 1950, només superat pels de 1971 i 1978

tracking