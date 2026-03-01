SOCIETAT
La desintervenció perjudica el llogater, denuncia el Sindicat d’Habitatge
L’organització, reunida ahir en assemblea oberta, no descarta més mobilitzacions
Una quinzena de persones van participar ahir a la tarda en l’assemblea oberta del Sindicat d’Habitatge. Un dels punts destacats per debatre va ser, com va apuntar la portaveu de l’organització, Rebeca Bonache, la desintervenció dels lloguers, una mesura prevista per a l’any vinent que qualifica de “descafeïnada”, ja que té més en compte els interessos dels propietaris que no pas els dels llogaters. “Els lloguers encara estan pels núvols. El mercat no s’ha regulat”, va assegurar Bonache.
El sindicat no descarta més mobilitzacions per fer pressió col·lectiva i fer sentir la veu dels inquilins. “Tenim clar que si la gent s’organitza per lluitar les coses poden canviar. Ara mateix estem en una situació molt crítica”, va remarcar.
“Tenim clar que si la gent s’organitza per lluitar les coses poden canviar. La situació és molt crítica”
Bonache va recordar que cada vegada més famílies s’estan plantejant marxar del país perquè no poden assumir el preu del lloguer. Persones, va afegir, que en molts casos han viscut a Andorra tota la vida. El problema, a més, també el pateixen persones amb feines qualificades, com metges i advocats, va alertar.
El sindicat demana que la descongelació siguin “organitzada” i “estable”. Bonache també va deixar clar que és necessari un índex de preus i un registre de la propietat. “Si no tenim un índex de preus de referència, no tenim un registre de propietat i no tenim eines no podem saber fins on el Govern pot arribar a fer una regulació dels preus de lloguer”, va argumentar la portaveu.
En definitiva, va denunciar Bonache, l’anomenat efecte hivernador de la congelació dels lloguers s’està esgotant, ja que moltes famílies comencen a rebre la carta del saig que els recorda que han de deixar el pis. Altres problemes, com la trampa del fill tampoc no s’han resolt, va assenyalar la portaveu del sindicat en declaracions als mitjans.