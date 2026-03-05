SEGURETAT
Protecció Civil es fixa com a repte clau desplegar els primers plans d’emergència
El departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències encamina el 2026 amb l’objectiu d’aprovar els primers plans d’emergència i mapes de risc de protecció civil, culminant la feina tècnica desenvolupada durant el 2025. La memòria anual destaca que l’any passat ha estat “clau” per consolidar el sistema nacional, amb avenços en el pla territorial nacional, en els plans especials i en la definició del model del futur servei 112 i del centre nacional d’emergències.
NACIONAL
Any d’adaptació davant l’emergència climàtica
Gerard del Castillo
Entre els reptes immediats hi ha el desplegament reglamentari de la Llei qualificada de protecció civil, especialment pel que fa a la regulació d’activitats i esdeveniments, així com la implementació d’un sistema d’alerta massiva a la població –amb tecnologia tipus cell broadcast– previst per a final del 2026. En paral·lel, es preveu mantenir una eina provisional d’avisos per SMS per reforçar la comunicació en cas d’emergència.