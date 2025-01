Any d’adaptació davant l’emergència climàtica

Verificat per

El Departament de Protecció Civil ha publicat la memòria anual del 2024, un document que evidencia els esforços del Govern per garantir la seguretat de la ciutadania davant un context cada cop més marcat pel canvi climàtic i els riscos naturals. Aquest any, el departament ha treballat intensament en àmbits clau com la formació de professionals, la sensibilització ciutadana i la millora dels protocols d’actuació davant emergències.

Una de les principals prioritats del departament ha estat la capacitació dels equips d’intervenció i dels cossos de seguretat. Durant l’any, 23 professionals han completat formacions especialitzades en àrees com la comunicació en situacions de crisi, la gestió de riscos naturals i l’actuació davant catàstrofes complexes. Paral·lelament, s’han organitzat tallers i activitats formatives en escoles per fomentar la cultura de la prevenció entre els més joves, així com campanyes dirigides a la població en general.

En termes operatius, Protecció Civil va gestionar un total de 20 emergències destacades durant el 2024. Les més significatives van incloure una prealerta per altes temperatures a l’estiu, que va requerir mesures específiques per evitar incidents greus, i les intenses nevades de desembre, que van posar a prova els serveis d’intervenció. En aquestes situacions, la coordinació amb el Servei Meteorològic Nacional i les autoritats franceses va ser fonamental per garantir una resposta ràpida i efectiva. A més, es van implementar nous protocols per reforçar l’agilitat de la resposta davant fenòmens meteorològics adversos i altres emergències.

Un altre dels aspectes més destacats de l’any ha estat la consolidació del Cos de Voluntaris de Protecció Civil, que va rebre un total de 26 sol·licituds d’inscripció. A partir del 2025, aquests voluntaris rebran formació específica per participar en tasques de suport en grans esdeveniments, com els Jocs dels Petits Estats d’Europa, i en situacions d’emergència. La creació d’aquest cos representa un pas important per enfortir la xarxa de resposta davant crisis i millorar la gestió de recursos humans en moments de necessitat.

En l’àmbit de la planificació, el departament ha fet avenços significatius en la redacció del Pla Territorial Nacional de Protecció Civil. Aquest document estratègic té com a objectiu identificar els principals riscos que afecten el país i establir protocols d’actuació per fer-hi front de manera coordinada i eficaç. Aquest pla, segons la memòria, serà una eina fonamental per preparar el país davant possibles desastres naturals o emergències complexes en el futur.

A banda de la resposta immediata i la prevenció, Protecció Civil també ha treballat en la millora de les infraestructures relacionades amb la gestió d’emergències. Un dels projectes més ambiciosos és el desplegament del Centre Nacional d’Emergències, que es preveu com un element clau per centralitzar les operacions i millorar la coordinació en situacions crítiques. També s’ha avançat en la modernització del Servei d’Atenció d’Emergències 112, amb l’objectiu d’oferir una atenció més ràpida i eficient a la ciutadania.

La memòria anual també subratlla el paper de Protecció Civil en la gestió de grans esdeveniments, com la Copa del Món d’Esquí Femení i els Mundials de BTT, celebrats el 2024. Aquests esdeveniments van implicar una logística complexa i la necessitat de coordinar diversos cossos de seguretat i serveis d’emergència. El departament va destacar per la seva capacitat d’organització i per garantir la seguretat tant dels participants com del públic assistent.

La direcció del departament ha deixat clar que, tot i els avenços aconseguits, els desafiaments no deixen de créixer. El canvi climàtic, que ja està generant fenòmens meteorològics més intensos i freqüents, requereix una adaptació constant dels protocols i una millora contínua en la planificació i els recursos. A més, la concentració demogràfica i l’increment d’activitats a l’aire lliure fan imprescindible continuar treballant en la prevenció i la sensibilització ciutadana.

Protecció Civil tanca l’any reafirmant el seu compromís amb la seguretat de la població i amb la voluntat de continuar evolucionant per fer front als reptes futurs. La consolidació del Cos de Voluntaris, el Pla Territorial Nacional i la creació, que no serà enguany, del Centre Nacional d’Emergències seran fonamentals per assolir aquests objectius i garantir un desenvolupament sostenible i segur.