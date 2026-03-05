Educació
L'Empresa Familiar Andorrana forma 31 professionals en col·laboració publicoprivada
El curs es desenvoluparà durant les setmanes vinents a la Universitat d'Andorra
Una trentena de professionals han iniciat aquest matí el programa formatiu Lideratge i governança de la col·laboració publicoprivada, un curs orientat a millorar la col·laboració entre el sector públic i el privat a Andorra. La iniciativa, impulsada conjuntament entre l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), ESADE i amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra, reunirà durant les setmanes vinents una trentena de professionals dels dos àmbits. L’objectiu final és que els participants adquireixin eines pràctiques, però també una nova mirada sobre la relació entre el sector públic i el privat.
"La col·laboració publicoprivada no hauria de ser una excepció en aquest país, hauria de ser un eix estratègic, una senyal de maduresa institucional i una mostra real de la nostra capacitat de posar-nos d'acord quan volem avançar", ha defensat el president de l'Empresa Familiar Andorrana, Daniel Aristot.
Durant el discurs d'obertura del programa, Aristot ha reivindicat la necessitat de transformar la manera com l'administració i les empreses interactuen. "Diuen que quan un empresari i un funcionari s’asseuen junts a una taula, un demana i l’altre diu que no. Avui som aquí per demostrar que hi ha una altra manera de fer-ho", ha assenyalat. En aquest sentit, ha remarcat que el projecte "no és només un programa de formació", sinó "una aposta per canviar la manera com el sector públic i el privat es relacionen en aquest país", ha articulat Aristot.
El màxim exponent de l'EFA ha admès que construir confiança "no és fàcil", però ha defensat que és un pas necessari i beneficiós per a totes les parts. "Construir confiança i canviar maneres de fer mai ho és, però és necessari, és possible i és beneficiós per a tothom i creiem que quan tenim una oportunitat de 'win-win' l'hem d'aprofitar", ha defensat Aristot, que ha agregat: "Una societat madura no espera que l'administració ho resolgui tota sola i una administració intel·ligent tampoc vol fer-ho sola".
ENTREVISTA
Mónica Reig: “L’interès general ha de ser la prioritat en les inversions publicoprivades”
Àlex Ripoll
El curs s'ha iniciat aquest matí, impartit per la directora associada del Centre de Governança Pública d'ESADE (EsadeGov), Mònica Reig. "L'experiència de la capacitació entre públics i privats en un espai compartit, com és el que farem aquí a Andorra, és una dinàmica que funciona molt bé. Cal que el sector públic i el sector privat tinguin un marc conceptual comú per poder alinear els elements de fortalesa de cada un dels actors per generar o per implementar polítiques públiques de forma més qualitativa", ha afirmat Reig.
S'utilitzarà una metodologia amb la qual es busca que "aflori especialment les visions dels actors i dels directius que estan a l'aula perquè ajudi també a minimitzar els estereotips que existeixen amb les col·laboracions publicoprivades", ha argumentat Reig. "Sobretot explicar i internalitzar que l'objectiu d'aquestes col·laboracions ha de ser l'interès general i, per tant, de quina manera la part pública té la capacitat d'identificar quin és aquest interès general perquè el sector privat, l'empresari, amb les seves potencialitats, pugui aportar valor en aquest objectiu que és l'interès general", ha asseverat la directora d'EsadeGov.
El programa, que constarà de set sessions de vuit hores i s'impartirà a la Universitat d'Andorra, ha superat les expectatives d’inscripció, amb 31 inscrits. Un fet que l’entitat considera com un "èxit de participació", ha valorat Aristot. De fet, el president de l’EFA també ha avançat que la bona acollida podria portar a noves edicions. "Hi ha actors que no han pogut participar en aquesta convocatòria i això ens fa deixar la porta oberta a futures reedicions per professionalitzar aquest àmbit de col·laboració publicoprivada", ha indicat.
Per la seva banda, el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, ha destacat el paper de la universitat pública com a espai de pensament crític, innovació i debat obert a la societat. Segons ha assenyalat, les aules han de contribuir a formar una ciutadania crítica i preparada per afrontar els reptes d’un món globalitzat i cada vegada més complex.
Minoves també ha defensat que la col·laboració entre el sector públic i el privat és una eina clau per donar resposta als desafiaments socials i econòmics actuals. En aquest sentit, ha subratllat que aquesta cooperació només pot funcionar si es fonamenta en principis de transparència, responsabilitat, confiança i una visió compartida del bé comú, i ha valorat positivament que el programa es desenvolupi a les instal·lacions de la universitat, fet que considera "significatiu" per reforçar aquesta relació també des de l’àmbit acadèmic.