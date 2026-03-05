Tecnologia
Govern establirà limitacions del temps d'ús dels mòbils per franges d'edat
La mesura s'emmarca en la modificació de llei que prohibirà les xarxes als menors de 16 anys
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha presentat el projecte de modificació de llei dels drets dels infants i adolescents, que establirà la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys i que, també, estipularà franges de temps per utilitzar els dispositius mòbils segons l'edat. Tot i que Rossell no ha avançat quines seran ben bé les franges d'edat ni tampoc quin serà el temps d'ús recomanat per cadascuna, ha assegurat que el Govern treballa sobre la base que marquen els principals òrgans internacionals en matèria de regulació.
La nova modificació contempla que l'ús indegut i els riscos associats a les tecnologies s'equiparin als riscos derivats de l'alcohol o el tabac en menors. Així, el Govern desplegarà un seguit de mesures que tenen com a objectiu que la restricció sigui efectiva, començant per l'obligatorietat d'utilitzar una targeta SIM que bloquejarà continguts inadequats per a aquells dispositius en mans de menors de 16 anys, eines de verificació d'edat per accedir a les xarxes socials i l'obligatorietat que els adults responsables dels infants estableixin eines de control parental per fer efectiva la restricció.
Rossell també ha anunciat que el Govern treballa per elaborar una llista que estipuli quines aplicacions o xarxes socials entraran dins la prohibició, quines fora i quines seran les que requeriran una acceptació explícita dels pares.