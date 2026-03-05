CONSELL DE MINISTRES
Els ajuts pel tall de l’RN-20 caduquen amb la reobertura
El programa econòmic de suport impulsat per al Pas de la Casa estava supeditat a la reobertura de la carretera RN-20 i, per tant, caducarà dilluns. Ho va corroborar Guillem Casal, després que dimarts comerciants del nucli reivindiquessin allargar-los fins a l’acabament del mes. El ministre portaveu va reivindicar “positivisme” després que un tall inicialment previst de tres mesos s’hagi escurçat a un mes i una setmana, i va defensar l’esforç de l’administració per estar “al costat del teixit productiu del Pas”. Va fer èmfasi en els efectes del xec de carburant, que fins ahir s’han lliurat a 3.981 vehicles i han suposat 120.000 euros en les dues setmanes de funcionament, o la gratuïtat del bus des de l’Ospitalet. Casal va reinvidicar que les mesures han incidit en una reducció de la davallada d’entrada de vehicles per la frontera francoandorrana (d’una caiguda inicial del 75% a una del 45%) i, quant al transport públic del poble veí, va fer èmfasi que si normalment portava cinc viatgers al dia, la xifra s’ha disparat als 200 de mitjana i amb puntes de 300 durant el cap de setmana.
NACIONAL
Dolors Moreno
Casal reivindica l’efecte de mesures com el xec regal
Quant a les ajudes directes als negocis, va indicar que els crèdits tous s’activaran (com ja estava previst) amb la reobertura de la carretera i que serà una mesura per afavorir “la liquiditat” acreditant les pèrdues en el període de tancament. Pel que fa a l’ajut per abonar les cotitzacions a la CASS dels treballadors, que també estan supeditats a acreditar caigudes de la facturació, Casal va indicar que es podran demanar els corresponents al pagament del febrer. El portaveu de l’executiu va insistir que la reobertura avançada permet aprofitar les setmanes finals de la temporada d’hivern i també la Setmana Santa, que és “una temporada comercial important”. Casal va apuntar que Andorra Turisme ja treballa en campanyes per comunicar la reobertura dels accessos amb el país veí.