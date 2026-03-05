Dia de les dones
Cadena destaca la importància de polítiques que posin les cures al centre pel 8M
El Govern d'Andorra ha reforçat el seu compromís amb la igualtat i la corresponsabilitat en les cures tant en l’àmbit públic com en el privat, amb motiu del Dia internacional de les dones, que se celebra aquest diumenge, 8 de març,.
La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha destacat la importància d’aquestes polítiques durant l’acte central organitzat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Cadena ha posat en relleu el Projecte de Llei dels permisos de naixement igualitaris, considerant-lo un pas clau per transformar rols, redistribuir les cures des del primer moment i evitar que la maternitat suposi una penalització específica per a les dones.
"Reconèixer aquesta realitat és un pas imprescindible per avançar cap a una societat més justa. No es tracta només de conciliació, sinó de corresponsabilitat real. Les institucions tenim la responsabilitat de generar polítiques que posin la vida al centre i que considerin les cures com un pilar fonamental del benestar col·lectiu", ha afirmat Cadena.