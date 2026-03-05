Dia de la Dona
El Govern aposta per polítiques de corresponsabilitat real en l’àmbit públic i privat
La projecció del curt ‘Cuarentena’ posa el focus en la maternitat i la distribució de les cures
El Govern d'Andorra ha organitzat la projecció del curtmetratge ‘Cuarentena’, de Celia de Molina i nominat als premis Goya 2025, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra aquest diumenge 8 de març. L’acte s’ha completat amb un col·loqui sobre la maternitat i la corresponsabilitat en les cures amb la participació d’associacions de dones i professionals del departament de Polítiques d’Igualtat.
En la trobada, celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha remarcat la necessitat d’avançar cap a una corresponsabilitat real tant en l’àmbit privat com en el públic. En aquest sentit, ha assenyalat que les institucions han d’impulsar polítiques que posin les cures al centre del benestar col·lectiu.
Cadena també ha destacat el projecte de llei dels permisos de naixement igualitaris presentat pel Govern com un pas per redistribuir les cures des del primer moment i evitar que la maternitat comporti una penalització per a les dones.