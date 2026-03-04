CONCURS PÚBLIC
La reforma de l'edifici CATSA s'estima en sis milions d'euros
El Govern licita la redacció del projecte amb un pressupost de 300.000 euros
El Govern impulsa els treballs de reforma de l'antiga fàbrica de tabac CATSA de Sant Julià de Lòria, que s'ha de convertir en un centre d'innovació tecnològica. El BOPA publica avui el concurs per contractar l'equip d'arquitectura que redactarà el projecte, una feina que s'ha pressupostat en 300.000 euros. L'estimació del cost de la reforma és de 6 milions d'euros.
El plec de bases estableix que "l’objectiu del projecte és convertir l’edifici en un espai multifuncional, on hi convisquin laboratoris de recerca, oficines per a equips científics, zones de coworking, espais de prova (living labs), sales de transferència de tecnològica, espai d’exposicions, i àrees de divulgació i interacció ciutadana, i a on es puguin crear sinèrgies entre actors de l’ecosistema, empreses, emprenedors i startups". Tanmateix, es recorda que l'edifici lauredià és un bé inventariat amb la qual cosa a l'hora de procedir a la reforma s'hauran de tenir en compte els criteris fixats per Patrimoni Cultural. S'ha convocat una visita a l'edifici el proper 23 de març per tal que els interessats puguin comprovar in situ l'estat de l'equipament. Les ofertes es poden presentar fins el 17 d'abril a les 17 hores. Es tracta d'un concurs nacional.
NACIONAL
Pas endavant per impulsar la investigació des de Catsa
Redacció