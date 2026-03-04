Memòria
Protecció Civil fixa com a repte clau desplegar els primers plans d’emergència i el sistema d'alertes
La memòria del 2025 marca com a prioritats la planificació de riscos, el desenvolupament del 112 i la consolidació del cos de voluntaris
El departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències encamina el 2026 amb l’objectiu d’aprovar els primers plans d’emergència i mapes de risc de protecció civil, culminant la feina tècnica desenvolupada durant el 2025. La memòria anual destaca que l’any passat ha estat “clau” per consolidar el sistema nacional, amb avenços en el Pla Territorial Nacional, en els plans especials i en la definició del model del futur servei 112 i del Centre Nacional d’Emergències.
Entre els reptes immediats hi ha el desplegament reglamentari de la Llei qualificada de protecció civil, especialment pel que fa a la regulació d’activitats i esdeveniments, així com la implementació d’un sistema d’alerta massiva a la població —amb tecnologia tipus cell broadcast— previst per a finals del 2026. En paral·lel, es preveu mantenir una eina provisional d’avisos per SMS per reforçar la comunicació en cas d’emergència.
NACIONAL
Any d’adaptació davant l’emergència climàtica
Gerard del Castillo
El 2025 també ha estat marcat per l’activitat operativa i preventiva. El departament ha fet set activacions, ha organitzat cinc simulacres —entre els quals un d’allau a Arcalís i un d’emergència sísmica— i ha coordinat dispositius en grans esdeveniments com els Jocs dels Petits Estats. En l’àmbit formatiu, s’han dut a terme 19 formacions i 2.597 alumnes han participat en el curs de capacitació bàsica en protecció civil, mentre que s’han actualitzat 28 panells de seguretat a la muntanya amb informació en quatre idiomes.
Un altre dels eixos destacats ha estat la posada en marxa del Cos de Voluntaris de Protecció Civil, amb una primera promoció de 25 membres. De cara al 2026 es preveu incorporar-ne 15 més per consolidar una estructura estable de 40 efectius, reforçant així la capacitat preventiva i de suport del sistema nacional davant emergències cada cop més complexes i recurrents.