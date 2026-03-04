Trobada institucional
Emmanuel i Briggite Macron visitaran Andorra els dies 27 i 28 d'abril
El Copríncep francès serà condecorat amb la creu dels set braços
Macron oferirà un discurs a la ciutadania d'Andorra el dimarts 28 d'abril a la plaça del Poble, en el que serà l'acte central de la visita del Copríncep francès i president de França al Principat, entre les tardes del dilluns 27 i dimarts 28, programada inicialment pel passat mes d'octubre i finalment, ajornada per d'aquí a un mes per la situació política convulsa que travessava França en aquell moment. Així ho ha anunciat el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres.
La representació de Macron, però, en coordinació amb l'Elisi, està encara acabant d'enllestir el programa de la seva vista i que farà juntament amb la seva esposa, Brigitte Macron. D'aquesta manera, es reprendran les activitats que s'havien planificat per la visita institucional de l'octubre que inclouran reunió bilaterals amb el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot i amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, que per primera vegada, els ambaixadors acreditats del Principat, "al voltant d'una quinzena, que encara no han presentat les cartes credencials", tindran l'oportunitat de fer-ho, davant dels dos coprínceps.
El programa també inclou visites a les escoles del país, així com dos moments institucionals destacats, el dimarts 28 d'abril al migdia. Per una banda, una sessió solemne al Consell General, amb la presència de Serrano Pentinat i després es dirigiran cap a la plaça del Poble per fer el parlament al conjunt de la ciutadania, com ja és tradició. Això sí, Casal ha descartat que Macron visiti totes les parròquies del país, tal com va fer l'última vegada que va estar a Andorra, el 2019, però es mantindran els discursos institucionals previstos.
A més, tant el representant eclesiàstic, com el president de la república francesa, seran condecorats amb la creu dels 7 braços, la distinció de més alt rang que pot atorgar el Principat.