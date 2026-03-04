Salut
Govern licita les obres per habilitar un nou espai d’oncologia a l’hospital
Les dependències concentraran tots els serveis en un únic espai per millorar l’atenció als pacients
El consell de ministres ha aprovat la licitació dels treballs per habilitar noves dependències d’oncologia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andora, una actuació que s’emmarca en l’impuls de l’atenció oncològica com una de les línies estratègiques del ministeri de Salut.
La reforma té com a objectiu situar el pacient oncològic al centre de l’atenció sanitària. Amb la nova configuració s’evitarà que els usuaris hagin de desplaçar-se entre diferents dependències hospitalàries o passar per l’àrea d’hospitalització, fet que, segons el Govern, també reforçarà la seva seguretat.
Les noves instal·lacions s’ubicaran al nivell -3 del centre hospitalari i permetran unificar tots els serveis d’oncologia en un únic espai amb un abordatge multidisciplinari. En aquest punt s’hi situaran les consultes externes d’oncologia mèdica i de radioteràpia, les consultes d’infermeria oncològica, així com les de psicooncologia i treball social. També s’hi habilitarà el nou hospital de dia d’oncologia, amb una consulta d’infermeria, una àrea de cures i deu boxes.
Els treballs tindran una durada prevista de vuit mesos i permetran crear circuits diferenciats a la zona, amb una entrada directa a la unitat d’oncologia des del carrer Fiter i Rossell, tant a peu com amb ascensor. Fins a l’octubre del 2025 aquests espais estaven ocupats per les consultes externes de salut mental i la Unitat de Conductes Addictives, que actualment es troben a l’edifici el Ròdol d’Escaldes-Engordany. El Govern d'Andorra recorda que el gener del 2025 ja es va posar en marxa la unitat de patologia mamària, que ha permès realitzar operacions de mama al país amb tecnologia especialitzada.