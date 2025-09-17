Sanitat
El SAAS traslladarà les consultes externes de salut mental al Ròdol a partir de dilluns
Les noves instal·lacions també acolliran les sales de la unitat de conductes addictives
El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), traslladarà les consultes externes de salut mental, el centre de dia de salut mental i les consultes externes de la unitat de conductes addictives a l'edifici del Ròdol a partir de dilluns vinent. Les instal·lacions, ubicades a l'avinguda Fiter i Rossell número 22 d'Escaldes-Engordany, comptaran amb dues entrades.
Les consultes externes de l'àrea infantojuvenil seran les primeres a traslladar-se al nou edifici a partir de dilluns, seguides de les d'adults i el centre de dia, que ho faran dimecres 24. Les últimes seran les de la unitat de conductes addictives, que començaran a operar des del Ròdol a partir del 29 de setembre. El SAAS informa que la inauguració oficial de les consultes externes se celebrarà a l'octubre.