El SAAS traslladarà les consultes externes de salut mental al Ròdol a partir de dilluns

Les noves instal·lacions també acolliran les sales de la unitat de conductes addictives

Un dels accessos a l'edifici el Ròdol.

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), traslladarà les consultes externes de salut mental, el centre de dia de salut mental i les consultes externes de la unitat de conductes addictives a l'edifici del Ròdol a partir de dilluns vinent. Les instal·lacions, ubicades a l'avinguda Fiter i Rossell número 22 d'Escaldes-Engordany, comptaran amb dues entrades. 

Les consultes externes de l'àrea infantojuvenil seran les primeres a traslladar-se al nou edifici a partir de dilluns, seguides de les d'adults i el centre de dia, que ho faran dimecres 24. Les últimes seran les de la unitat de conductes addictives, que començaran a operar des del Ròdol a partir del 29 de setembre. El SAAS informa que la inauguració oficial de les consultes externes se celebrarà a l'octubre. 

