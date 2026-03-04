Música electrònica
Els DJs Pastis & Buenri seran els caps de cartell de l'Andorra Remember Festival
La setena edició se celebrarà el 14 de març al Complex Tabola
L’Andorra Remember Festival arriba a la setena edició el 14 de març al Complex Tabola amb els DJs Pastis & Buenri com a grans protagonistes. El duet, referent de la música electrònica dels anys 90 i vinculat a la mítica Xque, actuarà per segona vegada al país en el marc d’una gira internacional.
El cartell es completa amb DJs andorrans com DJ Marki, DJ Vega, Lex Sender, Jim Pure, Naiara HL i Edu_Art, a més de Rubén XXL. El festival, amb el suport del comú de la Massana, espera reunir centenars d’assistents en una nit dedicada als clàssics remember.
LA CONTRA
Naiara Hernández, ‘Naiara HL’: “La música en català està en auge i en soc una enamorada”
Celina Cedro