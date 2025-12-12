Naiara Hernández, ‘Naiara HL’, Cantant
Naiara Hernández, ‘Naiara HL’: “La música en català està en auge i en soc una enamorada”
Té 36 anys, és de Sant Julià i diu que cantar forma part de la seva essència. Demà al Tabola interpretarà ‘Andorra Remember Festival Vol. 1’, cançó màquina 100% en català, que s’estrena al festival homònim.
‘Andorra Remember Festival Vol. 1’, li sona?
L’himne de l’Andorra Remember Festival i de tots els andorrans maquineros! La llancem demà!
Els creadors?
Els productors són 2Worlds, amb la col·laboració de Ruben XXL i els DJ residents Marki & Vega. Jo hi he aportat la lletra.
Havia de ser en anglès.
Vaig tenir la iniciativa de fer-la en català i de seguida em van donar suport. Llavors la vaig traduir i vaig arranjar la rima.
Tenim al cap que l’anglès arriba a més gent?
Sempre! Però potser, si ho fem en la nostra llengua, arribem als nostres, que és el que ens interessa. Al final som els que ens reunirem per viure la música que ens agrada. La majoria de gent que ve al festival és d’aquí.
Grups com Figa Flawas tenen milions de reproduccions.
Exacte! La música en català està en auge i jo en soc una gran enamorada.
El seu seria el primer tema ‘maquinero’ 100% català?
Tot i que ho vam investigar, aquesta setmana ens han arribat comentaris que potser no és així. D’una banda, hi ha l’Himne dels Segadors versionat per a màquina, però evidentment no hauria estat escrit genuïnament dins d’aquest estil. I després hi ha Deixa’m respirar, de Piyuli, tot i que no sabem si va ser escrita per a màquina o és una versió, i en algun moment diu algunes paraules en anglès. Ho estem aclarint.
Ja ens n’informaran.
És clar!
Què més ens ofereix aquesta segona edició del festival?
Actuaran DJ Escudero, un dels creadors de la cançó Flying Free, Dani BPM, Rubén XXL, Marki & Vega, i 2Worlds. També hi haurà sorpreses que no puc avançar.
Una nit màgica, com diuen?
És la nit del record. D’una banda, vindrà gent que escoltava aquest tipus de música en la seva joventut i, de l’altra, les noves generacions. La música remember s’ha convertit en un gènere que engloba la música màquina i el bacalao i es fan noves produccions seguint aquesta línia, però té aquest punt de rememorar els anys màgics de la nostra vida.
Es deu crear una atmosfera especial.
Com si fóssim una família. És difícil d’explicar. S’ha de viure!
I vostè ho farà damunt l’escenari.
Cantar és la meva essència. No concebo viure sense fer-ho. Ni tan sols m’he plantejat per què ho faig. Forma part de mi.