IMPORTACIONS
La duana ha ingressat 13,6 milions el 2026 per la taxa al tabac
La taxa al tabac manté el pes principal en la recaptació de la duana, tot i registrar una lleugera davallada en l’inici d’any. Segons les dades del ministeri de Finances, els ingressos acumulats per aquest concepte han estat de 13,68 milions d’euros fins al febrer, un 1,2% menys que en el mateix període del 2025 i un 35,3% per sota del 2024. En conjunt, la duana ha ingressat 33,25 milions d’euros per importacions durant els dos primers mesos del 2026, xifra que representa una disminució del 6,6% interanual. Només al febrer, la recaptació ha estat de 17,78 milions, amb una caiguda del 4,3%, confirmant la tendència a la baixa iniciada al gener.
En conjunt s’han recaptat 33,2 milions d’euros
Malgrat la davallada, el tabac continua sent el principal contribuent pel que fa als ingressos duaners, molt per davant dels combustibles minerals, que han generat 8,68 milions d’euros, i de les begudes, amb 1,19 milions, mentre que la resta de mercaderies s’han mantingut estables.
NACIONAL
La recaptació de novembre, un 45,6% més respecte al 2024
Redacció