DUANA
La recaptació de novembre, un 45,6% més respecte al 2024
La recaptació total de la duana durant el mes de novembre va ascendir a 19,89 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 45,6% en comparació amb els 13,6 milions registrats el novembre del 2024. Tot i aquest augment destacat, el balanç acumulat de l’any continua en negatiu: entre gener i novembre la duana ha ingressat 203,5 milions, un 9% menys que en el mateix període de l’any anterior.
El tabac va protagonitzar el creixement més notable. Les importacions d’aquest producte van generar 8,61 milions d’euros al novembre, un increment del 193,7% en relació amb l’any passat. Malgrat aquest fort repunt mensual, l’acumulat anual és de 82,5 milions d’euros, un descens del 23%.
Pel que fa a les begudes, la recaptació del mes es va situar en 772.611 euros, una disminució del 2,4%. Tanmateix, el total acumulat fins al novembre suma 8,1 milions, un lleuger augment del 2,1% respecte al 2024.
En l’àmbit dels combustibles minerals, les taxes d’importació van aportar 3,9 milions d’euros, un 1,3% menys que un any enrere. L’acumulat arriba als 50,2 milions, amb una davallada similar del 0,8%.