Dos andorrans bloquejats als Emirats tornaran aquesta tarda amb un vol a Barcelona

Els residents han tingut una videotrucada amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, on s'ha traslladat informació que tenen d'Espanya i França

Un Boeing 787-9 Dreamliner de la companyia Etihad Airways amb el qual retornaran a Barcelona.

Abel Rivera
Publicat per
Abel Rivera
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

L'aerolínia Etihad Airways ha comunicat a dos dels andorrans bloquejats a Abu Dhabi que podran retornar a casa avui. Les dues persones han agafat el vol que ha sortit a les 11.40 hores d'Abu Dhabi i està previst que aterrin a la capital catalana a les 18.35 hores, juntament amb prop de 300 persones més que viatgen amb un Boeing 787-9 Dreamliner. El vol està gestionat per la companyia i no es tracta d'un viatge de repatriació dels que gestiona el ministeri d'Afers Exteriors espanyol, a causa del tancament de l'espai aèri de la zona per la guerra a l'Orient Mitjà.

Els andorrans atrapats als Emirats han tingut aquest matí una videotrucada amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, on se'ls ha demanat tranquil·litat i se'ls ha traslladat informació que tenen d'Espanya i França, tal com ha explicat al Diari un dels andorrans que es troba a Dubai, tot apuntant que estan bé i fent vida normal, "més o menys".

