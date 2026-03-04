Guerra a l'Orient Mitjà
Dos andorrans bloquejats als Emirats tornaran aquesta tarda amb un vol a Barcelona
Els residents han tingut una videotrucada amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, on s'ha traslladat informació que tenen d'Espanya i França
L'aerolínia Etihad Airways ha comunicat a dos dels andorrans bloquejats a Abu Dhabi que podran retornar a casa avui. Les dues persones han agafat el vol que ha sortit a les 11.40 hores d'Abu Dhabi i està previst que aterrin a la capital catalana a les 18.35 hores, juntament amb prop de 300 persones més que viatgen amb un Boeing 787-9 Dreamliner. El vol està gestionat per la companyia i no es tracta d'un viatge de repatriació dels que gestiona el ministeri d'Afers Exteriors espanyol, a causa del tancament de l'espai aèri de la zona per la guerra a l'Orient Mitjà.
NACIONAL
Exteriors confia que els andorrans afectats tornaran aquesta setmana
Abel Rivera
Els andorrans atrapats als Emirats han tingut aquest matí una videotrucada amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, on se'ls ha demanat tranquil·litat i se'ls ha traslladat informació que tenen d'Espanya i França, tal com ha explicat al Diari un dels andorrans que es troba a Dubai, tot apuntant que estan bé i fent vida normal, "més o menys".