La catalana Míriam de Rosa serà magistrada a Corts
La batlle Alexandra Terés decideix no recórrer al Constitucional el nomenament i renuncia a lluitar per la plaça de jutge al tribunal
La jutgessa catalana Míriam de Rosa ocuparà finalment la plaça de magistrada del Tribunal de Corts després que la batlle Alexandra Terés hagi decidit no continuar la via judicial contra el seu nomenament. Terés ha optat per no presentar cap recurs davant del Tribunal Constitucional contra la resolució dictada a final de gener pel ple del Tribunal Superior de Justícia (TSJ), que va desestimar la demanda que havia interposat.
Amb la no presentació del recurs, la designació acordada l’octubre passat pel Consell Superior de la Justícia (CSJ) esdevé ferma. De Rosa havia estat escollida en el concurs públic al qual també es va presentar Terés.
Terés sostenia que s'havia de prioritzar els aspirants andorrans
Recurs previ
La batlle havia impugnat el nomenament mitjançant un recurs previ d’inconstitucionalitat en què apel·lava a la disposició transitòria segona de la Constitució, que preveu la designació de jutges i fiscals dels estats veïns “mentre no sigui possible fer altrament”. Terés sostenia que calia prioritzar el nomenament d’aspirants andorrans i demanava ser designada magistrada de Corts per davant de la candidata catalana, en defensa del principi d’andorranització de la Justícia.
El TSJ, però, va rebutjar els seus arguments i va avalar el procediment seguit pel CSJ. Tot i que encara podia acudir al Constitucional, la batlle ha renunciat a fer-ho, fet que tanca definitivament la controvèrsia.
La incorporació de De Rosa al Tribunal de Corts es farà efectiva un cop obtingui l’excedència de la plaça que ocupa actualment a Catalunya per poder traslladar-se a Andorra.