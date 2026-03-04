Innovació
Carnet Jove impulsa la 5a edició del Cicle d’Emprenedoria per activar el talent jove
El programa ofereix formació, assessorament personalitzat i connexió amb l’ecosistema emprenedor andorrà per a joves de 12 a 30 anys
L’Associació Carnet Jove Andorra ha posat en marxa la cinquena edició del Cicle d’Emprenedoria per a joves, un programa d’activitats dirigit a joves d’entre 12 i 30 anys que volen desenvolupar una idea de negoci o impulsar un projecte propi.
La iniciativa combina sessions d’inspiració, formació pràctica i assessorament personalitzat amb l’objectiu d’oferir eines concretes, generar connexions i facilitar l’accés a recursos dins l’ecosistema emprenedor andorrà.
El cicle s’estructura en tres propostes principals. La primera és l’EmprènDay, que tindrà lloc el 21 de març a Hive Five. La jornada proposa diferents activitats en un entorn col·laboratiu i informal, amb continguts orientats a iniciar o reforçar projectes emprenedors. Entre les sessions programades hi ha la xerrada inaugural “Mentalitat i IA”, a càrrec de Jessica Rivera (Aumentum), centrada en la integració pràctica i estratègica de la intel·ligència artificial.
Durant la jornada també es treballarà el model de negoci amb una sessió de Business Model Canvas dirigida per Nacho Martín (WOOP Coaching), així com un Cafè Emprenedor pensat per compartir idees i generar connexions entre participants. A més, s’hi inclourà un panell sobre recursos per emprendre a Andorra amb la participació de diferents agents i programes de suport, com el Taller d’emprenedors del Govern, el programa Enlaira d’Andorra Business i Creand, les subvencions JovEmprèn del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, el Taller d’start-ups d’Andorra Business i el Centre de Formació al Llarg de la Vida.
El programa també inclou un bloc tècnic i pràctic sobre tràmits, taxes i formes jurídiques per emprendre al país, amb Javier Morales (Tempus), i el testimoni d’experiència emprenedora d’Alèxia Navarro (Studio Notable), que compartirà aprenentatges vinculats a l’emprenedoria i la intraemprenedoria.
La segona proposta són els bootcamps especialitzats, que es faran el 28 de març i permetran treballar els projectes amb més profunditat. D’una banda, s’oferirà una sessió de quatre hores sobre estratègia i comercialització amb Àlex Alegret (DVAL Consulting Formación). De l’altra, Estel Sardà (Creand) impartirà una formació de tres hores sobre finances estratègiques i operatives.
Finalment, el programa es completarà amb el Coach 360º, un espai de sessions individuals d’una hora amb Santiago de Larrea (Creand Accelera) que tindran lloc entre el 30 de març i el 2 d’abril. Aquestes trobades permetran als participants ordenar prioritats, resoldre dubtes i definir accions concretes per avançar en els seus projectes.
Les inscripcions i tota la informació del programa es poden consultar al web carnetjove.ad/emprenedoria.