Bomosa i Carnet Jove Andorra uneixen forces per impulsar l’emprenedoria juvenil al país
La col·laboració potencia el projecte “Joves Emprenedors” amb més suport, premis i projecció internacional
La Fundació Bomosa i l’Associació Carnet Jove Andorra han establert una nova aliança per reforçar el projecte “Joves Emprenedors”, una iniciativa destinada a fomentar l’esperit emprenedor entre els joves andorrans d’entre 14 i 18 anys. Aquesta col·laboració permetrà ampliar l’abast del concurs i oferir a més participants accés a recursos clau per desenvolupar les seves idees: mentoratge, tallers formatius i eines per crear projectes amb un enfocament innovador, sostenible i amb impacte social.
Com a part del compromís amb el talent juvenil, l’Associació Carnet Jove Andorra esdevé patrocinadora del Premi a la Innovació Social, dotat amb 500 euros. Aquesta aportació vol reconèixer les propostes amb més potencial transformador i reforçar el valor de les iniciatives joves dins la societat andorrana.
“Volem arribar al màxim nombre de joves i ajudar-los a transformar les seves idees en projectes reals, amb possibilitats de projecció més enllà del país”, ha assenyalat Mercè Miguel, de la Fundació Bomosa. En la mateixa línia, Mònica Sala, directora del Carnet Jove Andorra, ha afirmat que “és fonamental que els joves tinguin oportunitats reals per créixer, crear i sentir-se capaços. Donar suport a ‘Joves Emprenedors’ és una manera directa d’impulsar talent jove amb impacte social al país”.
La col·laboració també obre la porta a una major visibilitat internacional dels projectes participants, amb l’objectiu que puguin connectar amb xarxes de col·laboració més enllà del territori nacional i accedir a noves oportunitats de creixement.