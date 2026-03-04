Andorra la Vella s’uneix a la iniciativa ‘Cap butaca buida’

START-UPS

Actors i actrius d'Escena Nacional promocionant la diada Cap butaca lliure a la plaça de la rotonda, juntament amb la cònsol menor, Olalla Losada.Comú d'Andorra la Vella

Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella s’ha adherit a la iniciativa Cap butaca buida. Es tracta d’un projecte ideat per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) amb el suport del sector públic per promoure el teatre el 21 de març a diferents localitats de Catalunya a través d’espectacles teatrals. A la capital del Principat es podrà veure la funció que portarà a terme l’Escena Nacional d’Andorra, amb l’obra Abrakadabra, que servirà per promocionar el teatre al país. S’ha col·locat un inflable en forma de butaca gegant a la plaça de la Rotonda per promocionar l’esdeveniment.

