START-UPS
Andorra la Vella s’uneix a la iniciativa ‘Cap butaca buida’
El comú d’Andorra la Vella s’ha adherit a la iniciativa Cap butaca buida. Es tracta d’un projecte ideat per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) amb el suport del sector públic per promoure el teatre el 21 de març a diferents localitats de Catalunya a través d’espectacles teatrals. A la capital del Principat es podrà veure la funció que portarà a terme l’Escena Nacional d’Andorra, amb l’obra Abrakadabra, que servirà per promocionar el teatre al país. S’ha col·locat un inflable en forma de butaca gegant a la plaça de la Rotonda per promocionar l’esdeveniment.
PARRÒQUIES
La capital participarà en el projecte ‘Cap butaca buida’
Redacció