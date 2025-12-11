ANDORRA LA VELLA
La capital participarà en el projecte ‘Cap butaca buida’
La tercera edició del programa se celebrarà el 21 de març
El comú d’Andorra la Vella participarà l’any vinent en la tercera edició del programa Cap butaca buida, la gran diada del teatre en català, que se celebrarà el 21 de març amb la participació de 222 sales.
L’acte de presentació va tenir lloc ahir al Teatre Nacional de Catalunya. La cònsol menor i consellera de Cultura, Olalla Losada, hi va intervenir amb un missatge en vídeo per expressar l’orgull de la parròquia per sumar-se a una iniciativa que entén la cultura “com un motor de cohesió i de progrés compartit”.
El comú programarà al Teatre Comunal l’espectacle Abrakadabra, un muntatge de l’Escena Nacional Andorrana. Es tracta d’una comèdia musical el 100% andorrana. La mandatària també va subratllar el paper essencial de l’Escena Nacional Andorrana en l’impuls a la creativitat del país i va destacar que Cap butaca buida ofereix “una oportunitat extraordinària per donar visibilitat el talent nacional i projectar-lo més enllà de les nostres fronteres”.
L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals impulsen la iniciativa amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de diverses institucions, teatres, centres cívics, productores i companyies adherides.