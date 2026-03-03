Meteo
Ruixats amb fang aquesta tarda per la pertorbació Regina
Les temperatures pujaran lleugerament per l’entrada d’un flux marcat de sud
La pertorbació Regina continuarà marcant el temps amb una jornada dominada pels núvols i la presència de pols en suspensió. El cel es mantindrà força tapat al llarg del dia, amb un ambient enterbolit per la pols sahariana i durant la tarda no es descarta algun ruixat feble que podria anar acompanyat de fang, per la concentració de partícules a l'atmosfera.
Pel que fa a les temperatures, experimentaran una lleugera pujada gràcies al marcat flux de component sud, que aportarà aire més temperat.