Mobilitat
Matí amb menys retencions en el primer dia de les turborotondes
Mobilitat, de moment, no ha registrat cap incidència relacionada amb les noves modalitats de rotonda
La prova pilot de les turborotondes de Prada Casadet i del KM 0 anunciada al desembre, s'ha posat en marxa avui i de moment, segons indica el departament de Mobilitat d'Andorra tot funciona amb normalitat i no s'ha registrat cap incidència relacionada amb aquestes. Això sí, aquest matí, s'han registrat menys retencions de les que són habituals en aquell punt, cosa que mobilitat atribueix a aquesta novetat.
NACIONAL
Prada Casadet i Km 0 són turborotondes a partir d’avui
Redacció
El terme turborotonda ha generat confusió entre els usuaris, però el nou sistema plantejat per mobilitat consisteix a que el carril de la dreta es reserva en exclusiva per continuar en la mateixa direcció, impossibilitant girar al carril esquerre, des del dret. D'aquesta manera, el conductor que vulgui canviar de direcció haurà de situar-se al carril esquerre. L'objectiu d'aquestes, és ordenar millor els moviments dins de la rotonda, millorar la fluïdesa del trànsit i ajudar a disminuir topades i accidents.