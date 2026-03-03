MOBILTIAT
Prada Casadet i Km 0 són turborotondes a partir d’avui
Els vehicles tindran vetat el gir a l’esquerra si circulen pel carril dret
La prova pilot anunciada al desembre es posa en marxa a partir d’avui i les regles de circulació a les rotondes de Prada Casadet i del Km 0, a Andorra la Vella i a la frontera de la capital i Escaldes, respectivament, passaran a ser les del model de turborotonda. Què vol dir? Tal com va recordar el departament de Mobilitat ahir a les xarxes socials, el nou sistema consisteix que el carril dret es reserva en exclusiva per continuar en la mateixa direcció i que, per tant, no es permet girar a l’esquerra des del carril dret. El conductor que vulgui fer el gir haurà de situar-se al carril esquerre.
Mobilitat va exposar que l’objectiu del nou sistema és ordenar millor els moviments dins de la rotonda, millorar la fluïdesa del trànsit i ajudar a disminuir topades i accidents. La recomanació als conductors és circular amb precaució per aquests punts davant del nou sistema de funcionament dels punts rodons. El secretari d’Estat de Mobilitat, David Forné, va explicar en anunciar la prova pilot (després de la celebració de la Taula de Mobilitat que es comparteix amb els comuns) que s’havien escollit aquests dos punts perquè són les rotondes més congestionades i amb més sinistralitat del país. Si la iniciativa funciona, va afegir Forné, s’ampliarà a d’altres. No s’ha especificat quant durarà la prova, però el secretari d’Estat va precisar que ha de ser “prou llarga perquè sigui significativa”
Es tracta d’una prova pilot per testar-ne el funcionament