Justícia
Alexandra Terés renuncia a la lluita per la plaça de Corts adjudicada a la jutgessa Míriam de Rosa
La batlle havia recorregut el nomenament apel·lant a l'andorranització de la Justícia
La batlle Alexandra Terés no continuarà la lluita judicial per ocupar la plaça de magistrada del Tribunal de Corts per a la qual havia estat escollida la jutgessa catalana Míriam de Rosa. Terés no recorrerà contra la resolució dictada a finals de gener pel ple del Tribunal Superior de la Justícia on va rebutjar la demanda que va interposar contra el nomenament de la jutgessa catalana apel·lant a l'andorranització de la Justícia. La batlle podia continuar amb la reclamació davant el Tribunal Constitucional i la no presentació del recurs suposa que Míriam de Rosa ocuparà la plaça de magistrada de Corts que li havia estat adjudicada l'octubre passat pel Consell Superior de la Justícia en el concurs al qual també es va presentar Terés.
Terés va impugnar la designació de la jutgessa catalana amb un recurs previ d'inconstitucionalitat on apel·lava a la disposició transitòria segona de la Constitució que estableix que "la designació de Jutges i Fiscals dels Estats veïns mentre no sigui possible fer altrament...”. La batlle demanava ser escollida magistrada de Corts per davant de l'aspirant catalana al·legant que s'havia de prioritzar el nomenament d'andorrans.
La incorporació de la jutgessa catalana al Tribunal de Corts es farà efectiva quan obtingui l'excedència de la plaça que ocupa ara per poder-se traslladar a Andorra.