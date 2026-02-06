Justícia
La batlle Terés perd la demanda perquè es prioritzi nomenar magistrats andorrans
La plaça del Tribunal de Corts es va donar a la catalana Míriam de Rosa
La demanda de la batlle Alexandra Terés contra el nomenament de la jutgessa catalana Míriam de Rosa com a magistrada del Tribunal de Corts ha estat rebutjada pel ple del Tribunal Superior de Justícia. Els magistrats han ratificat per unanimitat la decisió del Consell Superior de la Justícia (CSJ) d'escollir a la candidata catalana per ocupar la plaça vacant a la que també aspirava la batlle andorrana en una sentència de divendres passat.
Alexandra Terés va impugnar el nomenament de Míriam de Rosa en un recurs previ d'inconstitucionalitat argumentant que la disposició transitòria segona de la Constitució fixa que "la designació de Jutges i Fiscals dels Estats veïns mentre no sigui possible fer altrament...”. Terés apel·lava a l'andorranització de la Justícia per reclamar que ella havia de ser escollida magistrada de Corts per davant de la candidata catalana.
La sentència del ple del Superior és ferma i executiva i ara Terés disposa de quinze dies hàbils per decidir si presenta recurs davant el Tribunal Constitucional al·legant la vulneració d'algun dret fonamental.
