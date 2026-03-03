Reforma
Vuit mesos d'obres a la façana i a l'interior de l'Edifici Admninistratiu de Govern
Les obres, amb un pressupost d’1,8 milions d’euros volen reforçar l’eficiència, la seguretat i el confort dels accessos
Aquest mes de març començaran els treballs de millora de l’optimització energètica de les façanes, l’embelliment de l’accés i el condicionament d’espais de l’edifici administratiu del Govern, que s'allargaran vuit mesos. L’actuació, impulsada pel ministeri de Territori i Urbanisme, dona continuïtat a la reforma iniciada als primers i tercers pisos, que en molts casos no s’havien adequat des de feia més de quaranta anys.
Les obres es desenvoluparan per zones i en diferents fases durant un període previst de vuit mesos. L’objectiu principal és reduir el consum energètic de l’edifici i millorar-ne la sostenibilitat, però també augmentar la seguretat i renovar els espais exteriors i els accessos de la planta baixa i la planta primera.
El projecte busca reforçar el confort dels usuaris amb la creació d’un espai d’accés més amable, la millora de la qualitat de l’aire i la utilització de materials que retenen menys la calor. En l’àmbit estètic, també es restauraran elements identificatius com les plaques commemoratives, els escuts i les lletres actuals de l’edifici.
Els treballs, adjudicats a l’empresa Pidasa Serveis SL per un import d’1.845.220,40 euros, inclouran la substitució de fusteries i acabaments metàl·lics, la incorporació d’aïllament als punts intervinguts, la renovació del paviment exterior, la creació de zones enjardinades a la façana i la instal·lació de nova il·luminació exterior.
El Govern ha assegurat que s’intentaran minimitzar les interferències en l’activitat habitual de l’edifici i que, en principi, no es preveuen afectacions al moviment de treballadors ni ciutadans, ni als accessos principals. En cas que hi hagi canvis, s’informarà prèviament per facilitar la coordinació.