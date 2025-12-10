Consell de ministres
Adjudicades les obres de millora energètica de la façana de l'edifici administratiu per 1,8 milions
Els treballs començaran a inicis del 2026 i tenen un termini d'execució de vuit mesos
El Govern d'Andorra ha adjudicat les obres de l'optimització energètica de les façanes de l'edifici administratiu per un import d'1.800.000 euros a l'empresa Pidasa Serveis. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha esmentat que els treballs començaran a inicis del 2026 i tenen un termini d'execució de vuit mesos. Els treballs se sumen als que ja s'han anat fent a l'edifici administratiu i pels quals s'han destinat 3 milions d'euros. "Espais que no s'havien remodelat en 40 anys", ha explicat Casal.
Les obres s’impulsen per reduir el consum energètic de l’edifici, però també per augmentar la seguretat i reformar els espais exteriors de l’edifici i els seus accessos de la planta baixa, la planta primera i les façanes. Casal ha explicat que l’objectiu amb aquestes millores és generar un espai d’accés més favorable per les persones, la qualitat de l’aire i per la reducció de l’illa de calor. També en matèria d’embelliment, es restauraran elements identificatius de l’edifici, com les plaques commemoratives, els escuts i les lletres actuals.
Les obres a l'antic Hotel Rosaleda costaran 192.000 euros
El consell de ministres també ha aprovat adjudicar les obres a l'antic Hotel Rosaleda d'Encamp per acollir l'Arxiu Nacional. Els treballs tindran un cost de 191.947,85 euros i un termini d'execució de cinc mesos. Casal ha explicat que l'empresa adjudicatària ha estat Construccions Neu S.L.U.