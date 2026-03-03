Resposta parlamentària
Govern defensa la cooperació amb França per gestionar els talls a les carreteres d'accés
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha detallat, en una resposta parlamentària, els contactes amb les autoritats franceses arran del bloqueig a la RN-20 per part dels pagesos
El Govern d'Andorra defensa l’arranjament de coordinació administrativa relatiu a la gestió de pertorbacions a la xarxa viària fronterera que connecta Andorra amb França com l’instrument clau per afrontar episodis com el tall de la RN-20 a l’altura de Tarascó provocat pels pagesos. Així ho exposa la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en la resposta escrita a les preguntes formulades pel conseller general socialdemòcrata Pere Baró, en què assegura que el protocol —vigent des de l’octubre del 2025— garanteix una comunicació permanent i una actuació coordinada amb les prefectures franceses.
L'executiu explica que el 12 de desembre a les 18 hores la Prefectura de l’Arieja va informar Protecció Civil del bloqueig previst per pagesos francesos, que afectava especialment el trànsit de camions entre Foix i Ur i obligava els vehicles lleugers a circular per l'RD20. Des d’aleshores es van mantenir trucades i reunions tècniques i diplomàtiques amb les autoritats franceses, inclosa una conversa de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, amb el prefecte d’Occitània per traslladar el malestar per les conseqüències econòmiques i logístiques.
"El procediment establert ha permès una major coordinació i fins i tot una millor predisposició per part francesa a acceptar suport tècnic i humà ofert per Andorra", explica Tor. Tot i això, admet que no consten informes específics sobre l’impacte del tall en la mobilitat, el turisme o el comerç.
Redacció