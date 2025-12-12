Mobilitat
Una protesta agrícola bloqueja l’accés a Andorra des de Tarascó
Els organitzadors no han anunciat encara quan preveuen aixecar el bloqueig
Una nova acció de protesta del sector agrícola francès afecta des d’aquest matí el trànsit a l’Arieja, amb conseqüències directes per a la mobilitat entre França i Andorra. Diversos tractors han instal·lat un bloqueig a la rotonda de Sabart, a Tarascó, un punt estratègic de la carretera N-20, que connecta amb el port d’Envalira i el Principat.
L’acció, impulsada per agricultors locals dins la dinàmica de mobilitzacions que es viuen arreu de França, busca denunciar la situació de crisi que travessa el sector primari. Les reivindicacions se centren en les dificultats econòmiques, la pressió normativa i la competència estrangera que afecta la viabilitat de les explotacions.
Segons mitjans locals, el bloqueig és filtrant, és a dir, permet el pas alternatiu de vehicles, però genera retencions importants i demores per als conductors que circulen en direcció a Andorra. La presència de tractors i pancartes a la zona és visible, i la mobilització es manté activa durant la jornada.
Els organitzadors no han anunciat encara quan preveuen aixecar el bloqueig, i no es descarta que es pugui allargar si no arriben respostes concretes de les autoritats franceses. L’acció forma part d’un moviment més ampli de pressió social per reclamar condicions més justes per al món agrari.