EFECTES DEL CONFLICTE
El tancament de l'espai aeri a l'Orient Mitjà bloqueja viatgers andorrans
El cap de Govern diu que s'està fent seguiment dels dos nacionals que resideixen a Israel, dels quatre establerts Dubai i dels turistes afectats
El tancament parcial de l’espai aeri en diversos països de l’Orient Mitjà arran del conflicte bèl·lic que ha esclatat després de l'atac d'Estats Units i Israel a l'Iran ha deixat viatgers andorrans bloquejats a la regió, especialment en punts de connexió internacional com Dubai i Abu Dhabi. El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que l’executiu fa un seguiment constant de la situació i té actualment localitzats dos ciutadans andorrans residents a Israel i quatre nacionals que viuen a Dubai, així com altres andorrans i residents que es troben en situació de trànsit i que no poden continuar els seus desplaçaments a causa de les restriccions aèries.
Segons ha detallat Espot, el servei d’assistència consular del ministeri d’Afers Exteriors està en contacte directe amb totes les persones afectades per conèixer-ne l’estat i oferir-los suport. Des del Govern se’ls ha recomanat actuar amb prudència i limitar els desplaçaments mentre es mantingui la situació d’inestabilitat.
Paral·lelament, l’executiu manté coordinació amb el consolat d’Espanya per si fos necessari articular eventuals operacions d’assistència o evacuació en cas que les restriccions de mobilitat s’allarguin o la situació de seguretat empitjori. El Govern continua pendent de l’evolució del conflicte i de la reobertura de l’espai aeri, un factor clau per permetre que els viatgers afectats puguin reprendre els seus trajectes i retornar amb normalitat.