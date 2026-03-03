Duana
Els ingressos per importacions cauen un 6,6% fins al febrer i se situen en 33,2 milions d’euros
La recaptació acumulada baixa respecte al 2025, amb descensos destacats en tabac, combustibles i begudes
Els ingressos totals de la duana per importacions han assolit els 33,25 milions d’euros acumulats fins al febrer del 2026, una xifra que representa una disminució del 6,6% respecte al mateix període del 2025 i del 20,8% en comparació amb el 2024, segons les dades del Ministeri de Finances corresponents al segon mes de l'any. Només durant el febrer, la duana va ingressar 17,78 milions d’euros, un 4,3% menys que el mateix mes de l’any passat, confirmant així la tendència a la baixa que ja s’havia registrat al gener, quan la recaptació va caure un 9% interanual .

Per tipologia de productes, el tabac continua sent el principal contribuent a la recaptació, amb 13,68 milions d’euros acumulats en els dos primers mesos de l’any. Tot i això, aquesta xifra suposa una lleugera davallada de l’1,2% respecte al 2025 i un descens més acusat del 35,3% en comparació amb el 2024 . Els combustibles minerals han generat 8,68 milions d’euros fins al febrer, amb una caiguda de l’11% respecte al mateix període de l’any anterior , mentre que les begudes han aportat 1,19 milions d’euros, amb un retrocés del 23% interanual. La resta de mercaderies han sumat 9,68 milions d’euros, mantenint-se en nivells similars als del 2024 .
Pel que fa als tipus d’impost, els drets de duana concentren la part més important dels ingressos acumulats, amb 14,06 milions d’euros, seguits de l’IGI, que arriba als 11,17 milions . En el cas de l’IGI, el gruix de la recaptació prové del tipus general del 4,5%, que suma més de 12,6 milions d’euros en el conjunt dels dos primers mesos de l’any .
Les dades apunten, doncs, a un inici d’exercici marcat per una menor recaptació per importacions en comparació amb els dos anys anteriors, amb descensos especialment rellevants en sectors clau com el tabac i els carburants.