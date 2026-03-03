CONCURS INTERNACIONAL DE SAXÒFON
185 participants competiran en el Sax Fest
L’esdeveniment es portarà a terme del 28 de març al 4 d’abril al Centre de Congressos
El Principat tornarà a parlar el llenguatge del saxòfon del 28 de març al 4 d’abril. L’Andorra Sax Fest celebrarà la tretzena edició amb la voluntat de refermar-se com una de les grans cites internacionals dedicades a aquest instrument, amb unes xifres que avalen la seva projecció: 185 participants de 36 nacionalitats i prop de 300 persones acreditades entre concursants, professors, jurat i equip tècnic.
Andorra la Vella es convertirà durant una setmana en punt de trobada de joves talents i figures consolidades del panorama saxofonístic. El director artístic, Efrem Roca, subratlla que el festival és molt més que una competició: és una plataforma per impulsar carreres i, alhora, un esdeveniment amb retorn cultural i econòmic per al país.
L’edició del 2026 posa l’accent en la formació i la innovació. S’estrenen les sessions Meet the Pro, espais de trobada amb especialistes internacionals per aprofundir en els reptes tècnics i professionals de la interpretació musical. A més, els concursants podran preparar-se amb una experiència immersiva de realitat virtual que recrea l’escenari del Centre de Congressos, amb l’objectiu de guanyar seguretat abans de la competició.
El certamen manté les dues grans competicions: la categoria absoluta, l’Andorra International Competition Solo Saxophone, i la juvenil, Solo Youth Sax. En la primera participaran 129 músics i en la segona, 56. Espanya lidera la representació, seguida de la Xina, el Japó, França i Rússia, mentre que Andorra comptarà amb quatre joves saxofonistes en la categoria juvenil.
La final del Solo Sax se celebrarà el 4 d’abril a l’auditori del Centre de Congressos de la capital abans de la cerimònia de lliurament de premis. El guanyador s’endurà 8.000 euros, un saxòfon Selmer Paris Supreme i diversos compromisos artístics internacionals.
Més enllà del concurs, el festival desplegarà sis concerts oberts al públic amb artistes convidats i la participació de l’ONCA, consolidant una programació que combina talent emergent i noms reconeguts. Amb tretze edicions a l’esquena, l’Andorra Sax Fest s’ha convertit en una de les cites musicals amb més projecció exterior del Principat i en un aparador cultural de primer nivell.